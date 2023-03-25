A Haber sokağın nabzını tutuyor! Vatandaş emekli maaşına ne diyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşını 7 bin 500 lira olarak açıkladı. Peki bu duruma vatandaşın tepkisi ne oldu? A Haber muhabirleri sokağın nabzını sizler için ekranlara taşıdı...

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