09 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları A Haber sokağın nabzını tutuyor! Halk Mamak’taki hizmetlerden memnun mu?

A Haber sokağın nabzını tutuyor! Halk Mamak’taki hizmetlerden memnun mu?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.03.2024 17:13
Yerel seçime artık sayılı günler kaldı. Bizler de A Haber olarak sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bu kez durağımız Ankara'nın Mamak ilçesi. Bakalım halk Mamak'taki hizmetlerden memnun mu? Yeni dönemde seçilecek belediye başkanından beklentileri neler?  İşte vatandaşların cevapları...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber sokağın nabzını tutuyor!
A Haber sokağın nabzını tutuyor!
İtalya’da İsrail protesto edildi!
İtalya'da İsrail protesto edildi!
Mhalefete vaat tepkisi: Şehirlerimizi geri götürdüler
Mhalefete vaat tepkisi: Şehirlerimizi geri götürdüler
İşte yenilendi denilen otogarın son hali!
İşte yenilendi denilen otogarın son hali!
CHP’de Afyon sonrası İzmir bombası!
CHP'de Afyon sonrası İzmir bombası!
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
NATO’nun üye sayısı 32 oldu!
NATO'nun üye sayısı 32 oldu!
TB3 9 saat havada kaldı
TB3 9 saat havada kaldı
0,69 faiz ve 180 ay vadeyle kredi
0,69 faiz ve 180 ay vadeyle kredi
İmamoğlu’na fırsatçı mı dedi?
İmamoğlu'na "fırsatçı" mı dedi?
Başkan Erdoğan Şanlıurfa’ya gidiyor!
Başkan Erdoğan Şanlıurfa'ya gidiyor!
Mavi Vatan’da sondaj çalışmaları!
Mavi Vatan'da sondaj çalışmaları!
Daha Fazla Video Göster