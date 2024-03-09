A Haber sokağın nabzını tutuyor! Halk Mamak’taki hizmetlerden memnun mu?

Yerel seçime artık sayılı günler kaldı. Bizler de A Haber olarak sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bu kez durağımız Ankara'nın Mamak ilçesi. Bakalım halk Mamak'taki hizmetlerden memnun mu? Yeni dönemde seçilecek belediye başkanından beklentileri neler? İşte vatandaşların cevapları...

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