23 Mart 2023, Perşembe
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A Haber sokağın nabzını tuttu! Seçim atmosferinde vatandaş yorumu
Türkiye iyiden iyiye artık seçim atmosferine girmiş durumda. Anketler, sosyal medyadaki paylaşımlar, mesajlar hep seçim yarışına ilişkin... Bu süreçte sokağın nabzı da ayrı bir yer aslında önemli bir yer tutuyor. A Haber muhabiri Esra Keskin sokağa indi ve mikrofonu vatandaşa uzattı.