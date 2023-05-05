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A Haber sokağın nabzını tuttu: Milletin duasıyla bizim azmimizle Reis kazanacak | SÖZ MİLLETTE

A Haber
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Giriş: 05.05.2023 12:00
Seçime sayılı günler kaldı. A Haber sokağın nabzını tutmaya devam ediyor. Vatandaşlar seçim atmosferinde düşüncelerini paylaştılar. İşte vatandaşların 14 Mayıs yorumu...
A Haber sokağın nabzını tuttu A HABER SOKAĞIN NABZINI TUTTU

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A Haber sokağın nabzını tuttu
A Haber sokağın nabzını tuttu
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