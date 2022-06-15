15 Haziran 2022, Çarşamba
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A Haber Sisam adasını görüntüledi! İşte Yunanistan'ın silahlandırdığı ada
Yunanistan, uluslararası anlaşmalara aykırı olarak silahlandırdığı Ege'deki adalardan biri de Sisam. A Haber ekibi o adayı görüntüledi.