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A Haber Sisam adasını görüntüledi! İşte Yunanistan'ın silahlandırdığı ada

A Haber
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Giriş: 15.06.2022 16:24
Yunanistan, uluslararası anlaşmalara aykırı olarak silahlandırdığı Ege'deki adalardan biri de Sisam. A Haber ekibi o adayı görüntüledi.
İşte silahlandırılan Sisam adası İŞTE SİLAHLANDIRILAN SİSAM ADASI

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