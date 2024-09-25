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A Haber sınırındaki dramı görüntüledi! Suriye’ye geçiş yaptılar

A Haber sınırındaki dramı görüntüledi! Suriye’ye geçiş yaptılar

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 15:47
İsrail'in Lübnan'a saldırılarından kaçış devam ediyor. Lübnanlıların bir kısmı komşu ülke Suriye'ye geçiyor. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt Lübnan-Suriye sınırından gelişmeleri aktardı.
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