A Haber sınırındaki dramı görüntüledi! Suriye’ye geçiş yaptılar

İsrail'in Lübnan'a saldırılarından kaçış devam ediyor. Lübnanlıların bir kısmı komşu ülke Suriye'ye geçiyor. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt Lübnan-Suriye sınırından gelişmeleri aktardı.

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