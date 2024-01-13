13 Ocak 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları A Haber sınırın sıfır noktasında! Zorlu şartlarda teröristler yok ediliyor

A Haber sınırın sıfır noktasında! Zorlu şartlarda teröristler yok ediliyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.01.2024 15:38
Dün Irak’ta gerçekleşen alçak saldırının ardından 9 kahraman askerimizi şehit verdik. Bölgede başlayan operasyonlar aralıksız devam ediyor. Son 24 saatte 32 terörist etkisiz hale getirildi. Irak sınırından son gelişmeleri A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gündem terörle mücadele harekatları!
Gündem terörle mücadele harekatları!
Güvenlik zirvesi yeni harekat sinyali mi?
Güvenlik zirvesi yeni harekat sinyali mi?
A Haber sınırın sıfır noktasında!
A Haber sınırın sıfır noktasında!
Irak ve Suriye’de iki kritik hedef
Irak ve Suriye’de iki kritik hedef
İşte teröristlerin vurulduğu an
İşte teröristlerin vurulduğu an
Sözde müttefik ABD’den terör saldırısı için taziye
Sözde müttefik ABD'den terör saldırısı için taziye
Terör örgütüne kim, neden destek veriyor?
Terör örgütüne kim, neden destek veriyor?
A Haber sınırın sıfır noktasında!
A Haber sınırın sıfır noktasında!
Üs bölgesine sızma girişimi nasıl oldu?
Üs bölgesine sızma girişimi nasıl oldu?
A Haber sınırın sıfır noktasında!
A Haber sınırın sıfır noktasında!
MİT’ten nokta atışı operasyon!
MİT'ten nokta atışı operasyon!
Irak ve Suriye’de 29 hedef vuruldu!
Irak ve Suriye'de 29 hedef vuruldu!
Daha Fazla Video Göster