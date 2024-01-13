A Haber sınırın sıfır noktasında! Mehmetçik'ten Türkiye'ye mesaj: Biz tarihin en sevdiği evlatlarıyız

A Haber Irak sınırının sıfır noktasında canlı yayında vatan nöbetini aralıksız sürdüren kahraman Mehmetçiklerimiz ile özel röportaj gerçekleştirdi. Mehmetçik'ten Türkiye'ye mesaj: Biz tarihin en sevdiği evlatlarıyız! Görevimizin başındayız kimse merak etmesin, vatan bize emanet.