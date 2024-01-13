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A Haber sınırın sıfır noktasında! Mehmetçik’in terörle mücadelesi aralıksız sürüyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.01.2024 13:00
Irak'ın kuzeyinden acı haberler peş peşe geldi. Pençe Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 9 Mehmetçik şehit oldu. Şehitler için Şırnak'ta tören düzenlenirken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesi de Şırnak'a gitti. Hakkari’de sınırın sıfır noktasında bulunan A Haber muhabiri Yüksel Akalan bölgeden son gelişmeleri aktarırken topçu seslerinin yükseldiğini ve terör hedeflerinin vurulduğunu anlattı.
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