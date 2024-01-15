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A Haber sınırın sıfır noktasında! Dondurucu soğuğa rağmen operasyon

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.01.2024 09:11
3 günde 74 terörist öldürüldü. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri vuruluyor. A Haber muhabiri Esra Arpa detayları aktardı.
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