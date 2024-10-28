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A Haber sınır hattında! Terör inleri bir bir yok ediliyor

A Haber sınır hattında! Terör inleri bir bir yok ediliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.10.2024 09:38
Irak ve Suriye'deki terör hedeflerine yönelik operasyonlar devam ediyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Suriye sınırından son gelişmeleri aktardı.
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