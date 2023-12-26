26 Aralık 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları A Haber sınır hattında! Kamışlı'daki terör hedefleri havadan vurularak imha edildi

A Haber sınır hattında! Kamışlı'daki terör hedefleri havadan vurularak imha edildi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.12.2023 13:29
12 Mehmetçiğin şehit olduğu hain saldırı sonrası, terör hedefleri ateş altında. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz Mardin Nusaybin'den son gelişmeleri aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber sınır hattında!
A Haber sınır hattında!
4 yiğitten geriye kalan fotoğraf karesi
4 yiğitten geriye kalan fotoğraf karesi
Şehit Emre Taşkın’a veda
Şehit Emre Taşkın'a veda
Vatan size minnettar!
Vatan size minnettar!
Şehit İsmail Yazıcı’ya veda
Şehit İsmail Yazıcı’ya veda
Şehit Yasin Karaca’ya veda
Şehit Yasin Karaca'ya veda
Bakan Tunç’tan flaş açıklamalar
Bakan Tunç'tan flaş açıklamalar
AYM’ye Can Atalay tepkisi! CHP’ye sert sözler
AYM’ye Can Atalay tepkisi! CHP'ye sert sözler
Şehit Çağatay Erenoğlu’na veda
Şehit Çağatay Erenoğlu'na veda
’’Meclis’te terörist istemiyoruz’’
''Meclis'te terörist istemiyoruz''
Yeni bir kara harekatı olur mu?
Yeni bir kara harekatı olur mu?
Merdan Yanardağ’dan skandal!
Merdan Yanardağ'dan skandal!
Daha Fazla Video Göster