A Haber sınır hattında! Görevdeki Mehmetçiğe yeni yıl sürprizi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 500 rakımlı Üs Bölgesi'nde görevli Mehmetçikler, evlerinden ve sevdiklerinden kilometrelerce uzaklıktaki sınır hattında vatan nöbeti tutmanın gururunu yaşıyor. Kahraman Mehmetçiğimiz 2024'ü ailelerinden uzakta silah arkadaşlarıyla karşılıyorlar. A Haber özel yayınında Mehmetçiklerimiz aileleri ile telefonda görüşme imkanı bulundu. İşte o kahramanlarımızın o duygu dolu anları...