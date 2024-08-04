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A Haber sıcak noktada! İran sert bir misillemeye mi hazırlanıyor?

A Haber sıcak noktada! İran sert bir misillemeye mi hazırlanıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.08.2024 14:02
Lübnan'daki Hizbullah güçleri ile İsrail ordusu arasında sınır hattındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. A Haber ekipleri de Lübnan'ın güneyindeki sıcak bölgede.
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