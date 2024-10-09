A Haber sıcak cephe hattı Tahran’da

İsrail misilleme yapacak mı? Tahran’ın Tel Aviv’e yanıtı ne olur? İran olası saldırıya nasıl karşılık verir? A Haber muhabiri Ekber Karabağ detayları aktardı.

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