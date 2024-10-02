A Haber sıcak bölgeden canlı yayında

Orta Doğu adım adım savaşa sürükleniyor. İran, İsrail'e hipersonik füzelerle misilleme yaptı. İsrail'e 200'e yakın füze fırlatıldı, hava üsleri hedef alındı. Karşılıklı tehditlerle gerilim daha da yükseldi. A Haber muhabiri Ekber Karabağ detayları aktardı.

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