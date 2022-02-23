23 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları A Haber sıcak bölgede! Rusya-Ukrayna krizi savaşla mı barışla mı çözülecek?

A Haber sıcak bölgede! Rusya-Ukrayna krizi savaşla mı barışla mı çözülecek?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.02.2022 13:18
Rusya Ukrayna arasındaki gerilim bir yandan diplomasi alanında diğer yandan da sıcak cephe hattında sürüyor. Ukrayna'ya ait iki bölgenin Rusya tarafından bağımsız olarak tanınması, gerilimi daha da artırdı. Ukrayna yönetimi, Batılı ülkelere, Rusya'ya daha büyük yaptırımlar uygulanması için çağrıda bulunuyor. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, bölgedeki son durumu ve yaşanan sıcak gelişmeleri aktardı.

Emine Kavasoğlu'nun canlı yayında aktardıkları:

"Art arda topçu bataryaları ateşleniyor. Hemen sınırın yanı başına Rusya askerleri artık sığınak ve yığınaklarıyla yaklaşmış durumda. Çatışma sesleri artık daha net duyulmaya başlandı. Ukrayna'da sivillerin silah taşımasına izin veren yasa onaylandı.

Ukrayna süreç içinde yedekleri de askere çağırdı. Rus askerleri şu anda Ukrayna'ya ait olan ve ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerine girdi. Cephe hattında ise 2014 yılında yaşanan çatışmaların izleri hala duruyor. Dün gece yaşanan çatışmalarda 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti 6 asker ise yaralandı.

Çatışmaların başladığı 17 Şubat tarihinden itibaren 6 Ukrayna askeri hayatını kaybetti. Bölgede 84'ü sabah olmak üzere 100'ün üzerinde topçu ateşi yapıldı. Çatışma noktasına yakın yerde fabrikalar kapandı ve 2014 yılında veri çalışmıyor."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber sıcak bölgede!
A Haber sıcak bölgede!
Hangi zeferleri elde etti?
Hangi zeferleri elde etti?
Sedat Peker için iade talebi!
Sedat Peker için iade talebi!
İşte olası işgalin 3 rotası
İşte olası işgalin 3 rotası
CHP’nin kozmik odası!
CHP'nin kozmik odası!
Aday konusunda ters düştüler!
Aday konusunda ters düştüler!
Son hali havadan görüntülendi: Çok güzel olmuş
Son hali havadan görüntülendi: Çok güzel olmuş
Türk balıkçılara Yunan ateşi: 1 yaralı
Türk balıkçılara Yunan ateşi: 1 yaralı
Yalan habere ağır cezalar geliyor
Yalan habere ağır cezalar geliyor
Söylemez’in yeni görüntüsü
Söylemez'in yeni görüntüsü
Savaş istemiyoruz ama Rusya...
"Savaş istemiyoruz ama Rusya..."
CHP’de gündem: 28 Şubat!
CHP’de gündem: 28 Şubat!
Daha Fazla Video Göster