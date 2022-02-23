A Haber sıcak bölgede! Rusya-Ukrayna krizi savaşla mı barışla mı çözülecek?

Rusya Ukrayna arasındaki gerilim bir yandan diplomasi alanında diğer yandan da sıcak cephe hattında sürüyor. Ukrayna'ya ait iki bölgenin Rusya tarafından bağımsız olarak tanınması, gerilimi daha da artırdı. Ukrayna yönetimi, Batılı ülkelere, Rusya'ya daha büyük yaptırımlar uygulanması için çağrıda bulunuyor. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, bölgedeki son durumu ve yaşanan sıcak gelişmeleri aktardı.

Emine Kavasoğlu'nun canlı yayında aktardıkları:

"Art arda topçu bataryaları ateşleniyor. Hemen sınırın yanı başına Rusya askerleri artık sığınak ve yığınaklarıyla yaklaşmış durumda. Çatışma sesleri artık daha net duyulmaya başlandı. Ukrayna'da sivillerin silah taşımasına izin veren yasa onaylandı.

Ukrayna süreç içinde yedekleri de askere çağırdı. Rus askerleri şu anda Ukrayna'ya ait olan ve ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerine girdi. Cephe hattında ise 2014 yılında yaşanan çatışmaların izleri hala duruyor. Dün gece yaşanan çatışmalarda 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti 6 asker ise yaralandı.

Çatışmaların başladığı 17 Şubat tarihinden itibaren 6 Ukrayna askeri hayatını kaybetti. Bölgede 84'ü sabah olmak üzere 100'ün üzerinde topçu ateşi yapıldı. Çatışma noktasına yakın yerde fabrikalar kapandı ve 2014 yılında veri çalışmıyor."