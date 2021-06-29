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A Haber sıcak bölgede! Bursa'da eğitim uçağı düştü

A Haber
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Giriş: 29.06.2021 16:51
Güncelleme:29.06.2021 16:52
Bursa’da özel bir şirkete ait eğitim uçağı düştü. Uçağın, motor arızası nedeniyle havaalanına zorunlu iniş yaparken yakındaki bahçeye düştüğü ifade edildi. Yaşanan olayda 2 kişi hafif yaralanırken, uçakta hasar oluştu. A Haber muhabiri Necat Kırbulut kazanın yaşandığı sıcak bölgeden son gelişmeleri aktardı.

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A Haber sıcak bölgede! Eğitim uçağı düştü
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