A Haber sıcak bölgede

Dahiye’ye gece bomba yağdı. İslim İstanbullu son durumu Tel Aviv'den aktardı. İstanbullu, "İsrail güne siren sesleriyle uyandı. İsrail’in kuzeyi birçok nokta Hizbullah’ın bombardımanıyla karşı karşıya kaldı. Hangi bölgeler hedef alındı? Cep telefonlarımızda bir uygulamamız var. Yaklaşık 1 saat önce Hayfa başta olmak üzere birçok hedef alındı. Haritada birçok alan kırmızı. Neredeyse Tel Aviv’e çok yakın noktalar Hizbullah tarafından hedef alındı. İsrail halkının yüzünde o korkuyu gözlemliyoruz." dedi.

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