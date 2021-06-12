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A Haber siber ekiplerin harekat merkezinde! Siber polisler suçluların ensesinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.06.2021 10:31
Koronavirüs salgını döneminde Türkiye'de internet ve sosyal medya kullanım süresi uzadı. Sanal ortamda işlenen olası suçlara karşı ise siber polislerin devriyeleri aralıksız devam ediyor. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, A Haber aracılığıyla güvenli internet kullanımı ve dolandırıcıların tuzaklarına karşı vatandaşları bir kez daha uyardı.
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