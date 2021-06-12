A Haber siber ekiplerin harekat merkezinde! Siber polisler suçluların ensesinde

Koronavirüs salgını döneminde Türkiye'de internet ve sosyal medya kullanım süresi uzadı. Sanal ortamda işlenen olası suçlara karşı ise siber polislerin devriyeleri aralıksız devam ediyor. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, A Haber aracılığıyla güvenli internet kullanımı ve dolandırıcıların tuzaklarına karşı vatandaşları bir kez daha uyardı.

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