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A Haber sel bölgesinde! Yağış sonrası caddeler göle döndü, araçlar mahsur kaldı

A Haber
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Giriş: 13.06.2023 12:08
Samsun'da sağanak sonrası sel meydana geldi. Evleri, iş yerleri ve sanayi sitesini su bastı. Yağış sonrası caddeler göle döndü, araçlar mahsur kaldı. 3 ilçede tüm okullarda, Tekkeköy'de taşımalı eğitime ara verildi. Yağışta site duvarı çöktü, yıkılan duvarın altında kalan çok sayıda araç zarar gördü. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
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