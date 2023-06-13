A Haber sel bölgesinde! Yağış sonrası caddeler göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Samsun'da sağanak sonrası sel meydana geldi. Evleri, iş yerleri ve sanayi sitesini su bastı. Yağış sonrası caddeler göle döndü, araçlar mahsur kaldı. 3 ilçede tüm okullarda, Tekkeköy'de taşımalı eğitime ara verildi. Yağışta site duvarı çöktü, yıkılan duvarın altında kalan çok sayıda araç zarar gördü. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.

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