A Haber savaşın en sıcak noktasında! Gazze sınırında neler oluyor?

İsrail-Hamas savaşının 14. gününde katil İsrail devletinin uçakları ve topçuları Gazze’ye ölüm yağdırıyor. Bölgeden ölenlerin sayısı 4 bin 150’yi aşmış durumda. Gazze sınırından son gelişmeleri A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt aktardı.

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