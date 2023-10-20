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A Haber savaşın en sıcak noktasında! Gazze sınırında neler oluyor?

A Haber
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Giriş: 20.10.2023 16:19
İsrail-Hamas savaşının 14. gününde katil İsrail devletinin uçakları ve topçuları Gazze’ye ölüm yağdırıyor. Bölgeden ölenlerin sayısı 4 bin 150’yi aşmış durumda. Gazze sınırından son gelişmeleri A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt aktardı.
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