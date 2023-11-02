02 Kasım 2023, Perşembe
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A Haber savaşın en sıcak noktasında! Gazze karadan kuşatıldı mı?
İşgalci İsrail Terör Örgütü Gazze’de sivillere yönelik savaşını sürdürüyor. İşgalci devletin katil başbakanı Netanyahu Gazze şehrini kuşattıklarını söyledi. Ancak bu konuda bir doğrulama gelmedi. Gazze sınırında bulunan A Haber ekiplerinden Emine Kavasoğlu ve Ata Gündüz Kurşun son gelişmeleri aktardı.