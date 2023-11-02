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A Haber savaşın en sıcak noktasında! Gazze karadan kuşatıldı mı?

A Haber
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Giriş: 02.11.2023 19:38
İşgalci İsrail Terör Örgütü Gazze’de sivillere yönelik savaşını sürdürüyor. İşgalci devletin katil başbakanı Netanyahu Gazze şehrini kuşattıklarını söyledi. Ancak bu konuda bir doğrulama gelmedi. Gazze sınırında bulunan A Haber ekiplerinden Emine Kavasoğlu ve Ata Gündüz Kurşun son gelişmeleri aktardı.
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