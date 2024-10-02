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A Haber savaşın 3 cephesinde! İşte sıcak görüntüler

A Haber savaşın 3 cephesinde! İşte sıcak görüntüler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.10.2024 09:59
Dünyanın gözü Orta Doğu'da... Tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek. A Haber ekipleri Tel Aviv, Tahran ve Beyrut'un kalbinde haber nöbetinde. İran'ın İsrail'e yönelik balistik füzeli saldırısının ardından Tel Aviv'de yaşananlar anbean aktarıldı. İşte savaş hattında dakika dakika yaşananlar...
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A Haber savaşın 3 cephesinde! İşte sıcak görüntüler
A Haber savaşın 3 cephesinde! İşte sıcak görüntüler
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