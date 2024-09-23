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A Haber savaş riskinin arttığı sınırda! A Haber'e engel olmaya çalıştılar

A Haber savaş riskinin arttığı sınırda! A Haber'e engel olmaya çalıştılar

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.09.2024 16:38
İsrail askerleri A Haber’in görüntü almasına engel olmaya çalıştı. A Haber muhabiri İslim İstanbullu, "Basın kartlarını sordular. Bizler bu kartlarımızın fotoğrafını çektiler. Sert bir dille görüntü alınmaması konusunda uyarıda bulundular." ifadelerini kullandı.
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