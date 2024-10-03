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A Haber savaş cephesinde! İşte İsrail, Lübnan ve İran'dan en sıcak görüntüler

A Haber savaş cephesinde! İşte İsrail, Lübnan ve İran'dan en sıcak görüntüler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 09:59
Orta Doğu'da eller tetikte. A Haber ekipleri günlerdir savaşın en sıcak anlarını canlı yayında aktarmaya devam ediyor. İslim İstannbullu Tel Aviv'den Ata Gündüz Kurşun Beyrut'tan son gelişmeleri aktardı.
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