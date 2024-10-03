A Haber savaş cephesinde! İsrail semalarında hareketlilik

İran’ın attığı füzeler MOSSAD karargahının yakınlarına düştü. A Haber muhabiri İslim İstanbullu detayları o noktadan aktardı. İstanbullu, "İsrail semalarında helikopterler şu anda uçuş halinde. Güvenlik tedbirleri çerçevesinde. İsrail’de durum bir hayli gergin. Yalnızca helikopterler değil insansız hava araçlarının seslerini duyabiliyoruz. Siren sesleri duyuyoruz." dedi.

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