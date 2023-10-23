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A Haber savaş bölgesinde! Katil İsrail askeri sevkiyatı artırdı

A Haber
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Giriş: 23.10.2023 16:00
“Karadan sınırlı baskın” terör devleti İsrail’in Gazze işgalinin habercisi mi? Gazze sınırında neler yaşanıyor? ATV muhabiri Özlem Aktay ve Kemeraman Arif Soner Kalkan Aşkelon'dan son durumu aktardı. Sevkiyat halindeki katil İsrail askerleri kameralara yansıdı.
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