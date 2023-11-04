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A Haber savaş bölgesinde | Gazze ağır bombardıman altında! Siyah dumanlar bölheyi kapladı

A Haber
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Giriş: 04.11.2023 18:38
Güncelleme:04.11.2023 18:41
İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamı devam ediyor. A Haber savaşın ilk gününden itibaren bölgede yaşananları ekrana getiriyor. Gazze’ye yönelik ağır bombardıman akşam saatlerinde yoğunlaştı. Bölgeden son durumu A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.
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