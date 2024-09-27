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A Haber saldırıların hedefindeki Beyrut'ta

A Haber saldırıların hedefindeki Beyrut'ta

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.09.2024 13:46
İsrail ve Hizbullah arasındaki karşılıklı saldırılar artık adı konmamış bir savaşa evrilmiş durumda. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Niyazi Kurt bölgeden son durumu aktardı.
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