A Haber saldırıların hedefindeki Beyrut’ta

İsrail ve Hizbullah arasındaki karşılıklı saldırılar artık adı konmamış bir savaşa evrilmiş durumda. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Niyazi Kurt bölgeden son durumu aktardı.

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