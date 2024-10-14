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A Haber saldırı altındaki Lübnan'da

A Haber saldırı altındaki Lübnan'da

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Giriş: 14.10.2024 15:06
İsrail ordusu Lübnan'da Birleşmiş Milletler üssüne baskın düzenledi. 15 Birleşmiş Milletler gücü askeri yaralandı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun son gelişmeleri aktardı.
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