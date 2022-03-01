01 Mart 2022, Salı
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A Haber Romanya-Ukrayna sınırında! Ukraynalı mülteciler sınırda nasıl karşılanıyor?
Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa'ya yeni mülteci akını başladı. En az 660 bin kişi komşu ülkelere geçiş yaptı. Ukrayna'dan Romanya'ya en az 70 bin kişi geçti. Ukraynalı mülteciler Avrupa'ya nasıl ulaşıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri İlhan Tahsin, Ukrayna-Romanya sınırından aktardı.