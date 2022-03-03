03 Mart 2022, Perşembe
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A Haber Romanya-Ukrayna sınırında! AFAD siviller için seferber oldu
Savaştan kaçanlar Polonya ve Romanya’ geçiş yapıyor. Uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından Romanya'ya ulaşan Ukraynalıları ilk olarak sivil toplum kuruluşlarının yardım çadırları karşılıyor. Türk ekipleri de bölgede. AFAD savaştan kaçanlara sıcak çay, çorba ve yemek ikramında bulunuyor. A Haber ekibi, Romanya'ya geçiş yapan Ukraynalıları yerinde görüntüledi.