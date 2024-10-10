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A Haber Rojin Kabaiş'in son görüldüğü noktada

A Haber Rojin Kabaiş'in son görüldüğü noktada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 13:22
13 gün önce Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları sürüyor. A Haber genç kızın yurttan çıkarken güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerine ulaştı. Yüksel Akalan bölgeden son durumu aktardı.
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