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A HABER PORTRE | Şehit Necmettin Öğretmen

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.06.2021 11:45
Bu ülkenin nice eğitim neferleri eli kanlı PKK’lı teröristlerce katledildi. Kimi bir terör saldırısının ortasında kaldı şehit düştü, kimi ise hainlerin namlusundan çıkan kurşunların hedefi oldu. PKK’nın şehit ettiği öğretmenlerden biri de Necmettin Yılmaz’dı. Bugün ölüm yıl dönümü. Peki, Necmettin Öğretmen kimdi? Gelin, Türkiye’nin bağrına bastığı şehit öğretmeni biraz daha yakından tanıyalım.
Şehit Necmettin Öğretmen
Şehit Necmettin Öğretmen
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