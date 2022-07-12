A Haber polis helikopterinde! Helikopter destekli trafik denetimi

Bayramın son gününde trafiğin durumunu polis helikopterinden A Haber ekipleri ekrana taşıdı. Başkent Ankara'da güvenlik güçleri helikopterle denetim yapıyor. Peki 9 günlük bayram tatilinden dönüşler başladı mı? Dönüş yoğunluğu var mı? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN