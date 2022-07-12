12 Temmuz 2022, Salı
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A Haber polis helikopterinde! Helikopter destekli trafik denetimi
Bayramın son gününde trafiğin durumunu polis helikopterinden A Haber ekipleri ekrana taşıdı. Başkent Ankara'da güvenlik güçleri helikopterle denetim yapıyor. Peki 9 günlük bayram tatilinden dönüşler başladı mı? Dönüş yoğunluğu var mı? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.