12 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları A Haber polis helikopterinde! Helikopter destekli trafik denetimi

A Haber polis helikopterinde! Helikopter destekli trafik denetimi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.07.2022 15:30
Bayramın son gününde trafiğin durumunu polis helikopterinden A Haber ekipleri ekrana taşıdı. Başkent Ankara'da güvenlik güçleri helikopterle denetim yapıyor. Peki 9 günlük bayram tatilinden dönüşler başladı mı? Dönüş yoğunluğu var mı? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber polis helikopterinde!
A Haber polis helikopterinde!
Asla unutulmayacak zafer!
Asla unutulmayacak zafer!
Tahıl krizi için ilk toplantı İstanbul’da
Tahıl krizi için ilk toplantı İstanbul'da
Hulusi Akar’dan tahıl koridoru açıklaması
Hulusi Akar'dan tahıl koridoru açıklaması
Tahıl krizi İstanbul’da çözülecek
Tahıl krizi İstanbul'da çözülecek
İBB’den dikey bahçe katliamı
İBB’den dikey bahçe katliamı
Selde mahsur kalan araçlar kurtarıldı mı?
Selde mahsur kalan araçlar kurtarıldı mı?
İran’da 19 Temmuz’da üçlü zirve
İran'da 19 Temmuz'da üçlü zirve
Rusya’ya topyekün saldırı!
Rusya’ya topyekün saldırı!
İşte kapatılan o kuyular!
İşte kapatılan o kuyular!
Zam yapılmayan işçiler grevde!
Zam yapılmayan işçiler grevde!
İŞKUR 30 bini aşkın işçi alımı yapıyor!
İŞKUR 30 bini aşkın işçi alımı yapıyor!
Daha Fazla Video Göster