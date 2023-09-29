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A HABER PATLAMANIN OLDUĞU EVDE! İşte şoke eden görüntüler

A Haber
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Giriş: 29.09.2023 13:34
Ankara’nın Mamak ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen doğal patlamasında 68 yaşındaki Fatma Köse isimli kadın hayatını kaybetti. Patlama büyük korkuya yol açtı. A Haber ekipleri patlamanın olduğu eve gitti ve yaşananları canlı yayında ekrana getirdi.
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