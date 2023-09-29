A HABER ÖZEL | Elon Musk Türkiye'ye ne yatırımı yapacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ı Türkevi'nde kabul etmişti. Başkan Erdoğan'ın görüşmede TEKNOFEST davetinde bulunduğu Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımda, "Davetiniz için teşekkür ederim Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gelecek yıl Teknofest'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki diğer yatırım fırsatlarını tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Başkan Erdoğan da Musk'ın açıklamasına yanıt vererek, "Gelecek yıl seni de görmekten büyük memnuniyet duyacağız." dedi. Yaşanan gelişmelerin ardından Elon Musk'ın Türkiye'de yapacağı yatırımlar merak konusu oldu. Musk'ın ülkemizde yapacağı yatırımlar A Haber'de konuşuldu. İşte detaylar...