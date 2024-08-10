10 Ağustos 2024, Cumartesi
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A Haber Orta Doğu’nun nabzını tutuyor! İran ile İsrail savaşı olacak mı? İşte sıcak bölgede yaşananlar
Geçtiğimiz hafta İran’ın başkenti Tahran’da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye İsrail’in alçak saldırıda şehit düştü. Lübnan’ın başkenti Beyrut’a bağlı Dahiye semtinde ise Hizbullah’ın 2 numarası Fuad Şükür yine İsrail saldırısında öldürüldü. 10 aydır Gazze’de katliam yapan İsrail’in saldırı ve suikastları sonrası Orta Doğu yangın yerine döndü. İran misillemeye hazırlanırken Hizbullah ise İsrail’in askeri üslerini drone ile hedef alıyor. İsrail ise hem Gazze’de hem Lübnan’da sivil katliamına devam ediyor. Sıcak noktalardan yaşananları Küdüs’te bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Lübnan’da bulunan Ata Gündüz Kurşun ve İran’da bulunan Ekber Karabağ aktardı.