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A Haber operasyonun yapıldığı bölgede! İşte teröristlerin saklandığı sığınak

A Haber
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Giriş: 18.09.2023 13:08
Diyarbakır Kulp kırsalında hava destekli terör operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında kırmızı, turuncu ve gri kategoride arananların da bulunduğu 4 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun detaylarına A Haber ulaşırken muhabirimiz Sinan Yılmaz operasyonun yapıldığı bölgeye gitti ve teröristlerin saklandığı sığınağı ekranlara getirdi.
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