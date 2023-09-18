A Haber operasyonun yapıldığı bölgede! İşte teröristlerin saklandığı sığınak

Diyarbakır Kulp kırsalında hava destekli terör operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında kırmızı, turuncu ve gri kategoride arananların da bulunduğu 4 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun detaylarına A Haber ulaşırken muhabirimiz Sinan Yılmaz operasyonun yapıldığı bölgeye gitti ve teröristlerin saklandığı sığınağı ekranlara getirdi.

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