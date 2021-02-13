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A Haber operasyon bölgesinde! Terörle mücadelede MASTER PLAN devrede

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.02.2021 13:54
Güncelleme:13.02.2021 14:02
Terör örgütü PKK’nın yurt içinde barındığı değerlendirilen noktalara yönelik Eren Bülbül anısına Eren operasyonları başlatıldı. Zorlu kış şartlarından vatan nöbetini sürdüren Mehmetçik, terör örgütünün kış üslenmesine ağır darbe vurdu. A Haber ekibi de Şırnak'ta konuşlu bulunan Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’nın kahraman jandarmaları ile o zorlu operasyonu görüntüledi.

Acı bir tecrübesi vardı Türkiye'nin teröre karşı çok kan dökülmüş, çok can yanmış, çok ocaklar sönmüştü. Yeni bir yol, plan lazımdı. Öyle de oldu.

Eskinin üzerine sünger çekildi. Terörle mücadelede MASTER Plan plana geçildi artık parolası belliydi güvenlik güçlerinin: Ara-bul ve yok et.

7 gün 24 saat, durmak nedir bilinmedi. Ardı arkası kesilmedi operasyonların her taşın altına bakıldı. Teröristlerin inlerine girildi yok edildi.

Yerli ve milli silahlar devredeydi artık. Yurt içi ve yurt dışında binlerce terörist etkisiz hale getirildi. Vurulan darbe ağırdı.

Örgüt çözülmeye başladı PKK'ya katılım dibe vurdu. Amansız mücadelenin neferleri terörün belini bir kez daha kırmak için şimdi de eren operasyonları için sahada.

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Son dakika: İçişleri Bakanlığınca Şırnak-Siirt ilerinde Eren-10 Gabar operasyonu başlatıldı SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA ŞIRNAK-SİİRT İLERİNDE EREN-10 GABAR OPERASYONU BAŞLATILDI
Son dakika: Eren-9 Operasyonu başladı! 2 bin 218 personel katılıyor SON DAKİKA: EREN-9 OPERASYONU BAŞLADI! 2 BİN 218 PERSONEL KATILIYOR
Son dakika: Eren-8 Amanoslar Operasyonu başladı SON DAKİKA: EREN-8 AMANOSLAR OPERASYONU BAŞLADI

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