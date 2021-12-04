A Haber operasyon bölgesinde | Muş ve Diyarbakır'da Eren Kış-11 operasyonu başlatıldı

Terör örgütü PKK’nın kış yapılanmasını ortadan kaldırmak için operasyonlar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Muş ve Diyarbakır’da, Eren Kış-11 operasyonu başlatıldı. A Haber ekibinden Ahmet Çelik ve kameraman serhat Kızıltaş operasyon bölgesinden notları aktardı.