04 Aralık 2021, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
A Haber operasyon bölgesinde | Muş ve Diyarbakır'da Eren Kış-11 operasyonu başlatıldı
Terör örgütü PKK’nın kış yapılanmasını ortadan kaldırmak için operasyonlar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Muş ve Diyarbakır’da, Eren Kış-11 operasyonu başlatıldı. A Haber ekibinden Ahmet Çelik ve kameraman serhat Kızıltaş operasyon bölgesinden notları aktardı.