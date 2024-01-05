05 Ocak 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
A Haber olay yerinde! Kars'ta zincirleme trafik kazası: İki yolcu otobüsü ve kamyon birbirine girdi
Kars’ın Sarıkamış ilçesi Karakut mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki yolcu otobüsü ve bir kamyon çarpıştı. Kazada 2 yolcu hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kars Valisi Ziya Polat kaza yerinde incelemelerde bulundu. Vali Polat yaptığı açıklamada, "2 otobüs ve bir kamyonun karıştığı kazada 2 vatandaşımız vefat etti. İkisi ağır 8 vatandaşımız yaralandı. Yaralılar Sarıkamış Hastanemize sevk edildi. İhtiyaç duyulursa Erzurum’a sevk edilecekler" diye konuştu.