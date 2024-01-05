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A Haber olay yerinde! Kars'ta zincirleme trafik kazası: İki yolcu otobüsü ve kamyon birbirine girdi

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Giriş: 05.01.2024 10:43
Kars’ın Sarıkamış ilçesi Karakut mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki yolcu otobüsü ve bir kamyon çarpıştı. Kazada 2 yolcu hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kars Valisi Ziya Polat kaza yerinde incelemelerde bulundu. Vali Polat yaptığı açıklamada, "2 otobüs ve bir kamyonun karıştığı kazada 2 vatandaşımız vefat etti. İkisi ağır 8 vatandaşımız yaralandı. Yaralılar Sarıkamış Hastanemize sevk edildi. İhtiyaç duyulursa Erzurum’a sevk edilecekler" diye konuştu.
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