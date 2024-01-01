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A Haber Nükleer Güç Santrali’nde! İlk reaktördeki sistemlerin test aşamasından görüntüler

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.01.2024 13:01
Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde ilk reaktörün işletmeye alınması için gerekli izin alındı. Santral tek başına Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak.
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