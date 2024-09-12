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A Haber Narin'in öldürüldüğü noktada!

A Haber Narin'in öldürüldüğü noktada!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.09.2024 01:21
Türkiye, 8 yaşında vahşice öldürülen Narin Güran cinayetine kilitlendi. Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin'in cinayete kurban gittiği belirlendi. A Haber canlı yayında yaptığı açıklamalar tüyler ürpertti.Minik Narin'in 21 Ağustos günü öldürüldüğü ahır görüntülendi.
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