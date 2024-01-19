A Haber muhabirine yapılan saldırıda tepkiler çığ gibi! Basına özgürlük nerede?

Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu sonrası bina önünde toplanan kalabalık gözaltına alınanlara destek için slogan attı. Bu esnada olay yerinde yaşananları aktaran A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural kalabalık grubun saldırısına uğradı. Görüntülerde bir şahsın yerdeki muhabirimiz Vural'ın yüzüne tekme attığı görülürken olay sonrası saldırganlar gözaltına alındı. Olay sonrası Ahmet Nazif o anlarda yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı.

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