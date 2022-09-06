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A Haber muhabiri Rüya Akkuş sordu! Başkan Erdoğan bu sözlerle yanıtladı: Rüya hanım benim bu anlattıklarım bir rüya değil

A Haber
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Giriş: 06.09.2022 16:40
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölge barışının sağlanması ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için üç günlük Balkan turuna çıktı. Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Caferoviç, konsey üyeleri Komsic ve Dodik ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, "Bosna'dan Türkiye'ye, Türkiye'den Bosna Hersek'e sadece kimlik kartıyla gidilip gelinebilecek. Yarın aynı anlaşmayı Sırbistan ile de yapacağız." dedi. A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Başkan Erdoğan'a "Aslında Ankara’dan hareket ederken değindiğiniz bir cümle çok dikkatleri çekti. Yunanistan kendine çekidüzen vermeye başladı dediniz. Peki bununla acaba bir arka kapı diplomasisini işaret etmiş olabilir misiniz? Buna ek olarak aslında siz birkaç defa daha söylediniz bir gece ansızın gelebiliriz dediniz ve Yunanistan bunu bir savaş tehdidi olarak değerlendiriyor. Akabinde Çekya da şöyle bir açıklamada bulundu dediler ki bu bir AB üyesi ülkesine karşı tehdittir kabul edemeyiz dediler. Bundan hareketle şunu sormak istiyorum Türkiye gerçekten Yunanistan’a karşı bir askeri operasyon düzenlemeyi düşünüyor mu? AB Türkiye karşıtı bir örgütlenme içine girerse Türkiye’nin yanıtı ne olur?" sorularını yöneltti. Başkan Erdoğan, "Rüya hanım benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Eğer bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak ne dedim vakti saati geldiğinde TEKNOFEST’te bunu söyledim bir gece ansızın gelebiliriz." ifadelerini kullandı.
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