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A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'a Hatay'da saldırı

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Giriş: 01.10.2023 07:03
A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Hatay'da bölgedeki kalıcı konutların inşasına ilişkin haber yaparken yoldan geçen bir şahıs tarafından saldırıya uğradı. Saldırıya ilişkin kimlikleri tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.
A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’a Hatay’da saldırı
A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'a Hatay'da saldırı
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