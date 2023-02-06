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A Haber mucizeyi görüntüledi: 5 yaşındaki Kumsal bebek böyle kurtarıldı

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Giriş: 06.02.2023 23:52
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası oluşan enkazın altında kalan 5 yaşındaki Kumsal bebek, ekiplerin yoğun çalışmaları sonrası sağ olarak kurtarıldı. A Haber ve ATV ekipleri, Kumsal bebeğin kurtulma anını saniye saniye kaydetti.
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