A Haber mucizeyi görüntüledi: 5 yaşındaki Kumsal bebek böyle kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası oluşan enkazın altında kalan 5 yaşındaki Kumsal bebek, ekiplerin yoğun çalışmaları sonrası sağ olarak kurtarıldı. A Haber ve ATV ekipleri, Kumsal bebeğin kurtulma anını saniye saniye kaydetti.