04 Nisan 2022, Pazartesi
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A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan'dan İstanbullulara flaş uyarı! Yağmur ne zaman başlayacak?
Yurt genelinde hafta boyunca yağmur beklendiğini belirten A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan, hava sıcaklıklarının da düşeceğini belirtti. A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan, "Bu akşam saatlerinden sonra İstanbul'da yağış başlıyor. Yarından itibaren Karadeniz'in büyük bir bölümünde de yağmur görülüyor. Asıl yağışlar Perşembe günü olacak. Yağmurlarla birlikte mevsim sıcaklıkları da normale gelecek. Çünkü hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde." şeklinde konuştu.
Yurt genelinde hafta boyunca yağmur beklendiğini belirten A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan, hava sıcaklıklarının da düşeceğini belirtti. A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan, "Bu akşam saatlerinden sonra İstanbul'da yağış başlıyor. Yarından itibaren Karadeniz'in büyük bir bölümünde de yağmur görülüyor. Asıl yağışlar Perşembe günü olacak. Yağmurlarla birlikte mevsim sıcaklıkları da normale gelecek. Çünkü hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde." şeklinde konuştu.